真の無双はこれからだ−。１３日・ヤクルト戦（神宮）に先発予定の高橋遥人投手（３０）が１１日、兵庫県西宮市の甲子園で行われた投手指名練習で調整。球団では１９６２年の小山正明以来６４年ぶりとなる４試合連続完封の快挙が懸かる中、「圧倒できる投球」を理想に掲げた。前々回４月２９日に続く敵地での首位攻防戦で“ツバメ斬り”に挑む。とつとつと話す様子とは裏腹に、その言葉は力強かった。今季５戦４完封で、現在は