日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１１日、ＳＣＯグループとともに新プロジェクト「ＦＵＴＵＲＥＣＡＭＰ」を発足させたことを発表した。海外を拠点に活動するタレントを発掘し、日本の強化につなげることが目的。初のキャンプは日本国籍を有する、または父母のいずれかが日本国籍を有する選手などを対象に約２５人が参加し、８月上旬に米カリフォルニア州で実施される。都内で会見したＪＦＡの宮本恒靖会長は「日本サッカーの