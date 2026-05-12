２０２４年まで阪神の投手コーチを７年間務めた福原忍氏（４９）とグラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４３）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第８回は、福原氏が将来性に大きな期待を寄せる、今朝丸裕喜投手（１９）を取り上げる。◇◇ファームで投げている今朝丸投手を見ましたが、１９歳で外国人選手相手にインコースに投げ切れるハートの強さに感動しました。６日のファーム・広島戦の