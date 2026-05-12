NHKマイルCで激戦を制したロデオドライブ（牡3＝辻）は10日、午後8時半頃に美浦トレセンに帰厩。一夜明けたこの日は、馬房で静養した。小針助手は「ちょっと気が入っている感じでした。レース後はいつもこんな感じです」と愛馬の様子を伝えた。鼻差で悲願のG1タイトルを奪取。レースはラジオ実況を聞いていたというが「最後の最後だけ名前を呼ばれて、どっちが勝ったか分からないということだったので。勝ったんだ。勝っちゃっ