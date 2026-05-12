お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）と俳優・綾瀬はるか（４１）が１１日、都内で行われた、Ｗ主演映画「箱の中の羊」（２９日公開）のイベントに、メガホンを取った是枝裕和監督らと出席した。舞台あいさつは初経験という大悟は、登場からなぜかニヤケが止まらず。「『映画の舞台あいさつって独特よな』って、経験したことないのに言っててちょっと恥ずかしい。すごい雰囲気ですね」とぎこちなく語った。大悟は今作が映画初主