日本野球機構（ＮＰＢ）は１１日、「危険なスイング」をした打者を退場など処分対象にする罰則を１２日から適用することを決めた。この日、都内で行われた１２球団との実行委員会で満場一致で決定。山川誠二規則委員長（６０）は「ペナルティーを科すというよりは、打者に安全意識を高めてもらう、注意喚起という側面が今回は強い」と意図を明かした。＊＊＊＊まず前提として、野球の一連の流れの中でけが人が出るのを