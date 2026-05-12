首位決戦を前にしても、阪神・森下はいたって平常心だった。12日から始まる首位・ヤクルトとの2連戦。13日に先発予定でリーグ最多5勝を挙げる左腕・山野は難攻不落の相手だが、虎の背番号1は相性がいい。「みんながどう思ってるかは分からないですけど、自分はそこまで苦手意識というのはあるわけではない。本当にいつも通り、相手のピッチャーが来たらそこにアジャストしていくという感じ」難敵に対し、その言葉通りの結果