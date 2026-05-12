ボクシング元ＷＢＯアジアパシフィック＆日本フェザー級王者の松本圭佑（大橋）が１１日、都内で１年７カ月ぶりの再起戦となるスーパーフェザー級１０００万トーナメント準々決勝（１２日、後楽園ホール）の前日計量に臨み５８・９キロでクリアした。昨年３月の試合前日に計量失格となり、１年の資格停止処分を受けただけに「ホッとした。ポーズを取る余裕もなかった」と安ど。少年時代からフジテレビ「ミライ☆モンスター」に