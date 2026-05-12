阪神に関する話題を深掘りする、硬軟織り交ぜた新コーナー「虎のトリセツ」の第3回は、村上頌樹投手（27）が愛用する打撃用手袋の秘密に迫った。近本の力を借り、打席へと向かう。8日のDeNA戦で、村上がはめていた漆黒の打撃用手袋。そこには「KOJI」の文字が刻まれていた。「チカ（近本）さんがいないのは痛いことですけど。長年やってきて、勤続疲労もあると思うんで、ここでちょっと夏休みみたいな感じで。ゆっくり体を万