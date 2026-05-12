新日本プロレスの“猛牛”天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役引退を表明した。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、引退後も新日本所属のまま芸能活動を行う。以下、主な一問一答。−レスラー人生一番の思い出は。「新弟子時代は嫌なことばかりあった。今は亡き橋本（真也）さん、ライガーさん、長州（力）さんもバリバリで（笑）、藤波（辰爾）さんもすごくて。海外武者修行も行って、名