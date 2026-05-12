13日のヤクルト戦に先発予定の阪神・高橋が、球団では62年小山正明（5試合）以来64年ぶりとなる4試合連続完封に挑む。目下32イニング連続無失点を継続する左腕が今回も9個のゼロを並べれば、江夏豊が持つ球団左腕最長の41イニングにも並ぶ。登板ごとに猛虎史に名を刻む30歳。4月29日に完封したツバメを相手に、再び快投する。「ピッチャーなので、圧倒できるようにしていきたいな、と思いますけど、圧倒してない中でも、守って