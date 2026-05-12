ボクシングＷＢＡ世界スーパーフェザー級５位の堤駿斗（２６）＝志成＝が７月１４日の後楽園ホール大会メインで復帰戦を行うと主催の大橋ジムが１１日、発表した。同級１０回戦で世界ランカーや元世界王者と対戦する見込み。堤は昨年１２月に世界初挑戦を予定していたが、試合２週間前の右眼窩底骨折により中止となっていた。都内で会見に出席し「けがで大きなチャンスを逃した。（今回）堤駿斗が世界を取るんじゃないかと思っ