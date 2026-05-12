“２時間サスペンスの女王”が、ついに「作家」の遺伝子を解禁する。俳優の山村紅葉（６５）が“ミステリーの女王”と呼ばれた母・山村美紗氏の没年齢に、本格京都サスペンス「祇園の秘密血のすり替え」（６月１７日発売・双葉社）で小説家デビューを果たすことが１２日、明らかになった。本作は山村が俳優として培ってきた観察力と表現力、人生経験を背景に、京都の花街と歌舞伎界という二つの伝統文化に「家」「血」「才能」