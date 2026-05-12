阪神・伏見が自身初のバースデー星をつかみ取る。5月12日は36歳の誕生日。同日のヤクルト戦は西勇が予告先発されており、先発マスクをかぶることは確実だ。過去に先発出場した「5月12日」に勝利したことがなく、勝てば自身初となる特別な一戦で、意気込みを示した。「誕生日の日に試合に出ると球場でハッピーバースデーの歌が流れる。あれは特別。たくさんの人に祝ってもらえることはない。その時間を楽しみたい」日本ハム時