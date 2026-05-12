タレントの小島瑠璃子（３２）が１１日、千葉県内で開催されたゴルフ大会「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に出場。「朝から大スターたちを見てビックリ。浮世離れした一日でした」と語った。ラウンド後には取材に応じ、第１子出産や夫の急逝などがあった２０２３年から約２年半の活動休止時期を回想。「人にこんなに感謝した時間はないですね」とし、「今は毎日楽しく過ごしています。ご心配なきよう！」と明