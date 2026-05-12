5月14日に告示を迎える新潟県知事選挙。争点の一つとなるのが、柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる花角知事の発言だ。8年前の知事選から繰り返してきた「県民に信を問う」という言葉が議論を呼んでいる。 ■新潟県 原発再稼働へ“地元同意”求められる 4月16日に営業運転に移行した東京電力・柏崎刈羽原発6号機。 柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は「大きな事故を福島第一原発で起こした当事者。その反省と教訓は決して忘れることな