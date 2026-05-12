新潟県南魚沼市に本社を置くユキグニファクトリーは11日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。営業利益は前期比78.5%増の43億1900万円となり、大幅な増益を達成しました。また、期末配当を当初予想の12円から7円引き上げ、1株当たり19円とすることを決議しました。 同社はまいたけ、エリンギ、ぶなしめじなどのきのこ類の製造・販売を主力事業とする企業ですが、昨年4月1日に社