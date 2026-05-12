（/）日本サッカー協会は11日、海外を拠点に活動する若手タレントを発掘する新プロジェクトの始動を発表した。日本国籍を有する、または父母のいずれかが日本国籍を有するU―16、15世代を対象に米カリフォルニア州でキャンプを実施。参加は25人程度を想定し6月12日までウェブで希望者を募集する。“ナショナルトレセン海外版”の位置づけ。宮本会長は「日本の規格では育たない選手に現れてもらいたい。継続してモニタリング