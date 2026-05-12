スイス・ダボスで記者会見したウクライナのイエルマーク大統領府長官（当時）＝2024年1月（共同）【キーウ共同】複数のウクライナメディアは11日、国家汚職対策局（NABU）などがゼレンスキー大統領の最側近だったイエルマーク前大統領府長官を資金洗浄容疑で捜査していると本人に通知したと報じた。イエルマーク氏は在職時、政権中枢の人事を掌握した上、外交などで絶大な影響力を行使し「影の支配者」と称されていた。汚職疑