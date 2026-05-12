J3福島のFW三浦知良（59）が、クラブの掲げる木造スタジアム建設に向けて、福島県田村市の森林でフィールドワークにチームメートと共に参加した。ヘルメットをかぶり、下草刈りを精力的に行い「大変な作業だった」と振り返った。伐採作業や木材加工も見学。「伐採した木が60年、自分と一緒の年。触らせてもらい、匂いや水分があって生きてるんだな」と実感したという。新スタジアムは早ければ3年後に完成予定。「（ピッチに