【経済指標】 【米国】 ＊米中古住宅販売件数（年率）（4月）23:00 結果402万件 予想405万件前回401万件（398万件から修正） 【発言・ニュース】 ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.965％（WI：3.959％） 応札倍率2.54倍（前回：2.68倍） ＊トランプ大統領 ・停戦合意は信じられないほど危い。 ・停戦合意は史上最も危いものの１つで、かろうじて持ち堪えている状態。 ・イランに関して