オリックスは毎年恒例の「Bsオリ姫デー2026supportedbyエクスドリーム不動産」のメインビジュアルを公開した。今季は「natural（自然体）」をコンセプトに、ファッション全てを白色で統一したシンプルなスタイリングに。オリメン投票2位の中川は「これまでのオリ姫デーとはひと味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」とコメントした。オリ姫デーは7月18日からの日本ハム3連戦、同24日からのロッテ3連戦