広島・田村俊介外野手（22）が、12日に今季初めて出場選手登録され、巨人2連戦（岐阜、福井）に参戦する。ファーム・リーグでは出場28試合で打率・305、1本塁打、10打点。左太腿裏痛で離脱した秋山翔吾外野手（38）に代わる満を持しての昇格に、高卒5年目を迎えた左のスラッガーは「ラストチャンスぐらいの気持ちで頑張りたい」と言葉に力を込めた。10日のファーム・リーグ、オリックス戦後に昇格の知らせを聞いたという田村は