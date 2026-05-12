広島・床田が思い出の球場でライバルとの再戦を心待ちにした。12日の巨人戦（岐阜）に先発するため、11日はマツダスタジアムで調整。長良川球場は中部学院大時代の主戦場で、中京学院大に在籍した同学年の吉川としのぎを削った舞台でもあり「前回は吉川が出なかったけど、明日は多分出ると思うので楽しみ。大学時代を思い出しながら投げられたら」と語った。同球場には3年ぶり3度目の凱旋で、前回23年8月31日の巨人戦は7回2