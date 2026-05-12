アメリカ南部フロリダ州の大学で起きた銃乱射事件をめぐり、遺族がオープンAIに対し「容疑者に犯行の助言をした」として損害賠償を求めて提訴しました。この事件は去年4月、フロリダ州立大学の構内で当時20歳だった男子学生が銃を乱射し2人が死亡、6人がけがをしたものです。この事件をめぐり遺族は10日、チャットGPTを手掛けるオープンAIなどを相手取り、「犯行前に男子学生に助言を与えた」として損害賠償を求めて提訴しました。