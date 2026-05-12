アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領がイランとの交渉の行き詰まりを受け、国家安全保障チームと会合を開き、軍事行動の再開などを協議すると報じました。アクシオスは11日、複数の当局者の話として、イラン側が核問題で譲歩を拒んでいることなどからトランプ大統領は軍事行動の再開を検討していると報じました。国家安全保障チームと会合を開き、今後の方針について協議を行うということです。一方、FOXニ