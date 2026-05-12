広島・玉村がプロ初の凱旋登板を前に、マツダスタジアムで調整した。故郷の福井で行われる13日の巨人戦に先発。県営球場は、丹生高3年夏の県大会以来7年ぶりで「家族や友達がたくさん見に来るので、そこはいつもと違う。でも、やりづらそう」と苦笑した。巨人戦には実績がある。前回4月30日は自身に勝敗がつかなくても、チームを勝利に導く5回1失点。同じ北陸・富山であった昨年5月27日は5回0/3を1失点で勝利投手になってお