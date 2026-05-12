アメリカのトランプ大統領が出席した夕食会会場での銃撃事件で、暗殺未遂などの罪で起訴された男が法廷で無罪を主張しました。トランプ大統領が出席する夕食会の会場で、先月25日に発生した銃撃事件を受け、暗殺未遂や犯罪目的の銃器使用など4つの罪で起訴されたコール・アレン被告が11日、ワシントンの連邦地裁で無罪を主張しました。AP通信によりますと、アレン被告は出廷したものの発言はせず、弁護人が無罪を主張したというこ