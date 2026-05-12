いまの時期がもっとも注意が必要です。山菜採りシーズン真っ盛りの北海道内ですが、この時期、注意が必要なのが山の中での遭難です。なぜ山菜採りでの遭難が相次ぐのでしょうかー（呼びかけ）「北広山周辺、山菜採り遭難が多くて、まだ３名が見つかっていなくて」（呼びかけ）「遭難される方もいるので、十分気を付けてください」山菜採り日和となった５月１０日。北広島市・北広山の林道では、警察がタケノコ採りで山