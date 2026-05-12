◇セリエAパルマ2−3ローマ（2026年5月10日）パルマの日本代表GK鈴木彩が、6月14日のW杯1次リーグ初戦で対戦するオランダ代表FWマレンと好勝負を演じた。前半22分に先制点を許したが、後半は6分と28分に鋭い反応で決定機を阻止。敵将ガスペリーニ監督を「鈴木は信じられないようなセーブを何度かした。多くの好機があったのに少し呪われた試合のようだった」と嘆かせた。後半追加タイムにマレンのPK弾など2失点して痛い