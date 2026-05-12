◇ベルギー1部中位プレーオフゲンク3−0ウェステルロー（2026年5月10日）15日のW杯北中米大会（6月11日開幕）メンバー発表に向け、10日の欧州各国リーグ戦で日本代表の候補選手が躍動した。ベルギーではゲンクのMF伊東純也（33）が3―0で快勝したウェステルロー戦で1得点1アシストを記録して存在をアピールした。欧州カンファレンスリーグ予選出場権が懸かるベルギー1部の中位プレーオフで、ゲンクのMF伊東がホームのウェ