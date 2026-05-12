中国メディアの快科技によると、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲン（VW）のアルノ・アントリッツ最高財務責任者（CFO）はこのほど決算説明会で、電気自動車（EV）の利益率がエンジン車と同等の水準に達するのは少なくとも2030年になるとの見通しを示した。アントリッツ氏は、EVの利益率をエンジン車並みに引き上げるには、次世代EVプラットフォーム「SSP」への移行が必要だと説明した。SSPは現行のEVプラットフォームで