レギュラーシーズン5位でプレーオフに進んだ新潟アルビレックスBBは11日、あなぶきアリーナ香川で同1位の香川との準決勝の第3戦に臨み、63―73で敗れた。初戦を落としながら10日に行われた第2戦は延長戦の末に80―75で競り勝って1勝1敗としていたが、勝負の第3戦を落として2年連続で準決勝敗退となった。勝てばホーム開催の決勝に進めたが、地力に勝る香川に敗れた。2年連続の準決勝敗退。鵜沢潤監督は「立ち上がりはいい形で