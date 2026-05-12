女優の山村紅葉（65）が小説家デビューする。6月17日に双葉社から本格サスペンス「祇園の秘密血のすり替え」を刊行する。母で「ミステリーの女王」と称された作家の故山村美紗さんが亡くなったのと同じ年齢での新たな挑戦。「一人でも多くの方に読んでいただき“母の血”を感じていただければ」と呼びかけた。2時間サスペンスに500本以上出演し「サスペンスの女王」の異名を持つ国民的女優が、これまでの経験を生かし書き上