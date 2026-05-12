阪神はきょう12日から敵地でヤクルトとの2連戦が予定されている。初戦は西勇が先発予定。今季初先発となった4月30日のヤクルト戦では5回2失点で617日ぶりとなる復活勝利を挙げた。2戦連続の“燕斬り”でチームを2連勝に導きたい。相手は4月28日の対戦で白星を献上している吉村と今季2度目の対戦となる。2戦目は今や“時の人”となっている高橋がスタンバイ。現在、3試合連続完封中で球団では64年ぶりとなる4試合連続に挑む。ヤ