部活動の遠征先に向かっていた高校生が、なぜ命を落とさねばならないのか。移動時の安全確保について、全国の中学や高校、バスの運行事業者は改めて点検せねばならない。福島県郡山市の磐越自動車道で、北越高校（新潟市）のソフトテニス部員２０人が乗るマイクロバスがガードレールに突っ込んだ。３年生の男子生徒が車外に投げ出されて死亡したほか、運転手を含む１８人が重軽傷を負った。北越高のソフトテニス部は、強豪と