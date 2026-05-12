船という閉鎖された空間で感染症が発生した場合、集団感染が起きやすい。クルーズ船の旅を楽しむ人が増える中、警戒を怠らないでほしい。大西洋を航行していたクルーズ船で、ネズミなどのげっ歯類が媒介する「ハンタウイルス」の感染者が相次いだ。６人の感染が確認され、死者は、感染の疑いのある人を含めて３人に上る。約１５０人を乗せた船は、スペイン領カナリア諸島に到着した。乗船者の国籍は２０か国以上に上る。乗客