上半身のコンディション不良のため2軍で調整していたDeNA・筒香が、早ければ12日からの中日3連戦から1軍に合流する見通しとなった。4月19日に登録を外れ、8日のファーム・リーグのハヤテ戦で「2番・DH」で実戦復帰。翌9日の同戦は「4番・三塁」、10日は「3番・一塁」で出場して1安打を放った。相川監督は「守備もしっかりできることを確認して問題がなければ。フルで出られる状態で戻ってきてもらう」と説明した。4月24日の