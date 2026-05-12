１期４年の任期を終えて来月退任する日本大学の林真理子理事長（７２）が１１日、読売新聞のインタビューに応じた。不祥事に揺れた母校の立て直しを登山に例え、「職員の意識改革は進んだが、まだ４合目」と語った。日大は２０２１年に当時の理事長が所得税法違反容疑で逮捕されるなど不祥事が相次いだ。改革を託す新理事長に卒業生で作家の林氏が選ばれ、２２年７月に就任した。林氏は「私は公明正大で人を引っ張ることもで