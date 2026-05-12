福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者が「運転や体調に不安はなかった」と供述していることが12日、捜査関係者への取材で分かった。数カ月前から物損事故を5、6回繰り返しており、県警は運転能力に問題がなかったか捜査している。