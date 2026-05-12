オリックスは１１日、「Ｂｓオリ姫デー２０２６ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙエクスドリーム不動産」（７月１８〜２０日・日本ハム戦、２４〜２６日・ロッテ戦）に先駆け、３月に発表した推しメン投票「オリメン投票２０２６」でトップ１０に選ばれた１１選手のメインビジュアルを公開した。コンセプトは「ｎａｔｕｒａｌ」で、飾り気のない自然な表情にフォーカス。白シャツに白パンツ、白スニーカーのオールホワイトで決めたシ