米アンソロピックのロゴ＝2024年5月（ロイター＝共同）米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」を巡り、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが12日、分かった。最新AIを悪用したサイバー攻撃の懸念が拡大しており、対策につなげる狙い。近くアンソロピックと政府関係者が協議する方向だ。クロード・ミュトスは、インターネット上の脆弱性を見つけ出す能力が飛躍的