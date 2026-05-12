＜このおばあちゃんの手紙は二十五年後に届きます＞。東日本大震災の津波で亡くなった岩手県宮古市の柿崎喜代子さん（当時８０歳）が四半世紀前に書いた手紙が今月、孫の男性のもとに届いた。３月に開封されたタイムカプセルに収められていたもので、将来に心を寄せる言葉がつづられていた。男性は「震災で果たせなかったお別れができた」と語った。（広瀬航太郎）そんな、まさか――。川崎市のミュージシャン、柿崎幸史（たか