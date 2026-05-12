◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）琴桜を会心の相撲で寄り切った若隆景は右の下手を引けたのが勝因になりました。低い姿勢で当たった立ち合いも良かった。加えて下手をがっちり取って体を密着させ、相手に隙を与えない体勢をつくれたのも効果的でした。空間ができてしまうと2本入れたり、体を寄せてくるのがうまい大関にも反撃の余地があったが、それをさせなかった。上位相手には深い下手と上手の両方の引き