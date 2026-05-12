新日本プロレスの天山広吉（５５）が、８月１５日両国大会で引退することが１１日に発表された。１９９０年５月の入門から実に３６年にわたって新日本一筋を貫いてきた猛牛が、ついにリングを去る。引退試合の対戦相手に名タッグ「テンコジ」の盟友・小島聡（５５）を希望する理由、そして体を張って守ってきたセルリアンブルーのマットで戦う後輩たちへのラストメッセージとは――。４度のＩＷＧＰヘビー級王座戴冠、３度のＧ