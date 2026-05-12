テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、「第70回岸田國士戯曲賞」(白水社主催・公益財団法人一ツ橋綜合財団後援)を受賞したダウ90000の蓮見翔に祝福の言葉を送った。テレビとお笑いに「愛と絶望」を抱えながら進んできた自身と、演劇とお笑いの両方を愛する蓮見の姿を重ねた佐久間氏。「面白いものは本当に面白くて、届くべき」と語った祝辞には、ジャンルを越えた表現者への深い共感がにじんでいた。「第70回岸田國士戯曲賞」を