今年も変わらぬ人気を見せるボブですが、定番の形をリピートしていると飽きてくるのも本音。扱いやすい長さが決まっているなら、それをキープしたままレイヤーで雰囲気をチェンジしませんか？ 軽快な動きがつくと、与える印象が変わるのはもちろん、大人世代に多い髪悩みへのアプローチにも繋がります。ピックアップしたInstagramの投稿をもとに、次回はレイヤーを入れてみて。 ワンカールで