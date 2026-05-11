病院で働いていた30代の頃のお話です。そこでは「希望休は古い順」という理不尽な暗黙のルールがあり、ベテラン職員が連休を独占していました。そんな中、現場の歪みを見逃さない正義感の強い女性が異動してきたのですが、実は彼女、プライベートではママ友！「公平な新ルール」に反発したベテラン職員が、自らの希望通り（？）に「古い順」の部署へ異動したことで迎えた、皮肉な結末をご紹介します。 休日