新しい食感を次々と生み出し、そのユニークなネーミングでも話題を集める【ミスタードーナツ】。4月の新作として、フルーツティーに“ぷにゅん食感”をプラスした、見た目も可愛いドリンクが登場しました。今回は、これからの季節にぴったり！ ほっと一息つきたいときにおすすめの「期間限定ドリンク」をご紹介します。 ジャスミンティーベースのさっぱり系 ドー