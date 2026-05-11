販売のたびに注目を集める、【マクドナルド】の期間限定バーガー。チキンの竜田揚げをイメージしたあのバーガーが、今年も登場しました。シリーズには新たな仲間が加わり、話題性もぐっと加速しています。今回は、その人気の理由と気になる味わいをチェック！ マニアも絶賛！ 長年愛される人気バーガー @yuumogu22さんが、「めっちゃ美味しい」と絶賛し、「チキンがサ